Şanlıurfa'da Terör Operasyonu: 17 Gözaltı

Şanlıurfa'da terör örgütleri DEAŞ, El Nursa ve Fetih El Şam'a ait hücre evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda 17 kişi gözaltına alınırken evlerde yapılan aramada ise silahlar ve örgütsel dokümanlar ele geçirildi.

17 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı olduğu öğrenilen El Nusra ve Fetih El Şam üyelerine takibe aldı. Polis, takibinin ardından terör örgütleriyle irtibat ve ilişkili olan kişilere savcılık kararıyla operasyon düzenledi. Özel harekatçıların da katılımıyla çeşitli adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 17 kişi gözaltına alındı.

ÇOK SAYIDA ÖRGÜTSEL DOKÜMAN ELE GEÇİRİLDİ

Gözaltına alınan şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel doküman, bayrak, uzun namlulu tüfek, tabanca ve mermiler ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin sorgulanmasına başlanırken, emniyet müdürlüğünden yapılan açıklamada operasyonun terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve eylem kabiliyetlerinin önlenmesine yönelik olduğu kaydedildi.