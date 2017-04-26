Şanlıurfa'da Teog Heyacanı

Şanlıurfa'da Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), Temel Eğitimden Ortaöğretime Geçiş (TEOG) sistemi kapsamında, 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen ikinci dönem merkezi ortak sınavların birinci oturumu başladı.



İl genelinde 580 okulda yapılan ve yaklaşık 7 bin personelin görev aldığı sınavda 40 bin 880 öğrenci ter döküyor. İlk oturumda öğrencilere, Türkçe, matematik, din kültürü ve ahlak bilgisi derslerinden sorular yöneltildi.



Her ders için çoktan seçmeli 20 sorunun yer aldığı A, B, C ve D kitapçık türleri kullanılacak.

Bir sınav 40 dakika sürecek.





Öğrenciler, olağanüstü haller ve özel durumlar dışında kendi okullarında belirlenen sınıflarda sınava alınacak.



Yarınki oturumda ise sınavda, fen ve teknoloji, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük ve yabancı dil derslerinden sorular yer alacak.





Sınav öncesi okullarda incelemelerde bulunan İl Milli Eğitim Müdürü Şerafettin Turan, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmaması için gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.





Turan, öğrencilere başarı diledi.