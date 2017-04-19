Şanlıurfa'da Telefonla Dolandırıcıları Yakalandı

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırıcılık yapan 4 kişi tutuklandı.



Alınan bilgiye göre, İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, bazı kişilerin cep telefonuyla aradıkları vatandaşları kendilerini kamu görevlisi olarak tanıtarak dolandırdığını belirledi.



Bu kapsamda ekipler, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'ndeki bir adrese operasyon düzenledi.



Operasyonda, H.U, H.K, Ş.K ve S.F gözaltına alınırken, adreste yapılan aramada dolandırıcılıkta kullanıldığı tespit edilen 4 cep telefonu ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldığı mahkemede tutuklandı.