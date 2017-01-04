Şanlıurfa'da Tarihi Eser Operasyonu

Şanlıurfa'da düzenlenen operasyonda tarihi eser niteliğinde 41 bronz sikke ele geçirildi.



İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Önleyici Büro ekipleri, durumundan şüphelendikleri Suriye uyruklu Ahmed M'yi durdurdu.



Ekipler, zanlının üzerinde yaptıkları aramada 41 bronz sikke ele geçirdi.



Gözaltına alınan zanlı, işlemleri için emniyete götürüldü.



Şanlıurfa Müze Müdürlüğüne teslim edilen sikkelerin, Roma İmparatorluğu dönemine ait olduğu ve tarihi eser niteliği taşıdığı belirlendi.