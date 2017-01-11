Şanlıurfa'da Tarihi Binada Yangın

Şanlıurfa'nın merkez Haliliye ilçesinde 2 katlı tarihi binada çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin 2 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.



Türkiye'nin ilk halk eğitim merkezleri arasında bulunan Atatürk Bulvarı'ndaki 2 katlı Şanlıurfa Halk Eğitim Merkezi'nde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.



Binada kimsenin bulunmadığı sırada çıkan yangın, kısa sürede büyüdü. Çevredeki vatandaşların durumu polis ve itfaiyeye bildirmesi üzerine olay yeri ve bölgede güvenlik önlemi alındı.



Yangın nedeniyle oluşan duman Atatürk Bulvarı üzerini kapladı. Birkaç farklı noktadan müdahale eden itfaiye ekipleri, yaklaşık 2 saatlik çalışmanın ardından kontrol altına aldığı yangını söndürdü.



Binada yangın nedeniyle hasar meydana geldi.



İl Milli Eğitim Müdürü Metin İlci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yangının elektrik kontağından çıkmış olduğunu tahmin ettiklerini söyledi.



Konuyla ilgili soruşturma başlatıldığını belirten İlci, yangında binanın yönetim biriminin olduğu odaların kullanılamaz hale geldiğini kaydetti.