Şanlıurfa'da Suriyelilerin Kaldığı Konukevinde Yangın

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde Suriye uyruklu dul, yetim ve yaşlıların barındığı konukevinde çıkan yangında 4 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Atatürk Mahallesi'ndeki üç katlı konukevinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Bunu fark eden konukevinin güvenlik görevlileri durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.



Olay yerine gelen ekipler, içerideki kişileri tahliye ettikten sonra yaklaşık 30 dakikada alevleri söndürdü.



Vücutlarında hafif derecede yanıklar oluşan üç kadın ve bir çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Binada hasara yol açan yangının çıkış nedeni ve hasar tespiti için çalışma başlatıldı.