Şanlıurfa'da Şüpheli Ölüm

Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde Suriyeli inşaat işçisi ölü bulundu.



Alınan bilgiye göre, inşaat işçisi Abdurrahman Ferah'ı (30) Altınbaşak Mahallesi'nde silahla başından vurulmuş olarak gören vatandaşlar, durumu jandarma ve 112 Acil Sağlık ekiplerine bildirdi.



Sağlık görevlilerinin yaptığı incelemede, Suriyeli Ferah'ın öldüğü belirlendi.



Jandarma ekiplerince olay yerinde yapılan incelemede inşaat alanında tüfek bulundu.



Ferah'ın cesedi, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.



Olayla ilgili soruşturma sürüyor.