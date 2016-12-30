Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Kadın Cesedi Bulundu

Akçakale ilçesinde sulama suyu tahliye kanalında kadın cesedi bulundu.



İlçeye 20 kilometre mesafedeki Deren Mahallesi'ndeki kanalda temizlik yapan işçiler, kafasına poşet bağlanmış, battaniyeye sarılı kadın cesedi buldu.



Jandarma ve sağlık ekiplerince kanaldan çıkarılan ceset, Akçakale Devlet Hastanesi morguna kaldırdı. 30 yaşlarında bir kadına ait olan ve üzerinde kimlik çıkmayan ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.