Şanlıurfa'da Sulama Kanalında Kadın Cesedi Bulunması

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sulama kanalında kadın cesedi bulunmasıyla ilgili 3 kişi yakalandı.



Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 30 Aralık'ta kadın cesedi bulunmasının ardından başlatılan çalışmalar sürdürülüyor.



Yapılan inceleme sonucu cesedin, Fatih Sultan Mehmet Mahallesi'nde oturan 27 yaşındaki Suriyeli İntizar M'ye ait olduğu belirlendi.



Bölgedeki kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, kadının dayısının oğlu Abdulselam M, amcası Mehmet M. ve kardeşi Ömer M'yi gözaltına aldı.



Cinayeti kadının kardeşinin işlediği, diğer iki kişinin ona yardım ettiği öne sürüldü. Azmettirici olduğu iddia edilen baba Ahmet M'nin yakalanması için de çalışma başlatıldı.



Zanlılar, sağlık kontrollerinin ardından adliyeye sevk edildi.



Öte yandan, yapılan aramalarda cinayette kullanıldığı değerlendirilen tabanca ile bir otomobil ele geçirildi.



Akçakale ilçesi Deren Mahallesi'nde 30 Aralık'ta temizlik yapan işçiler, sulama kanalında kafasına poşet bağlanmış, battaniyeye sarılı kadın cesedi bulmuştu. Üzerinden kimlik çıkmayan ceset, otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumuna gönderilmişti.