Şanlıurfa'da, sosyal medyada terör propagandasına 9 tutuklama



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ŞANLIURFA'da, sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 33 kişiden, 9'u tutuklandı.



Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, geçen 11 Ocak günü kent merkezi ve ilçelerde sosyal medya hesaplarından terör örgütü PKK propagandası yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, 33 kişi gözaltına alındı ve evlerinde arama yapıldı. Emniyetteki sorguları tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 21'i savcılık sorgularının ardından salıverilirken, nöbetçi mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı, 9 kişi ise 'Terör örgütü propagandası yapmak? suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.