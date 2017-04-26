Şanlıurfa'da Sindirim Sistemi Hastalıkları Bilgilendirme Programı Düzenlendi

Türk Gastroenteroloji Derneği (TGD) Toplumsal Farkındalık Projeleri kapsamında, "Farkında ol, geç kalma" sloganıyla başlattığı sindirim sistemi hastalıkları bilgilendirme programını Şanlıurfa'da sürdürdü.



Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Serhat Bor, dernek üyeleri ve farklı üniversitelerden akademisyen ve sağlıkçıların katılımıyla Şanlıurfa'da "Farkında ol, geç kalma" sloganıyla başlatılan sindirim sistemi hastalıkları bilgilendirme programı gerçekleştirildi.



Şanlıurfa Mehmet Akif İnan konferans salonunda düzenlenen programa, Türk Gastroenteroloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Serhat Bor, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Abdulkadir Açar, Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi'nin eşi Sema Çiftçi, Türk Gastroenteroloji Dernek üyeleri, Harran Üniversitesi, Gaziantep Üniversitesi ve Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesinden akademisyen-sağlıkçı ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Toplantıda açılış konuşmasını yapan Türk Gastroenteroloji Dernek Başkanı Serhat Bor, Şanlıurfa'da olmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, sindirim sisteminde gaz ve kabızlık gibi konular üzerinde vatandaşlara açıklamalarda bulundu.



Toplantı daha sonra soru cevap vatandaşların sorularının alınmasıyla devam etti. Dernek Başkanı Bor, toplantıya katılım göstererek destek veren Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Abdulkadir Açar'a plaket verdi.



Türk Gastroenteroloji Dernek Başkanı Serhat Bor, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, Şanlıurfa'da yapılacak çalışmalar hakkında bilgi verdi. Başkan Bor, açıklamasında, "Türk Gastroenteroloji Derneği olarak halkımızın sindirim sistemi hastalıkları konusundaki bilgisini artırmak ve bu konudaki bilinçlendirmeyi artırmak amacıyla Şanlıurfa'ya geldik. Bu toplantılar Türkiye'nin 8 ayrı şehrinde düzenleniyor. Her şehirde farklı bir sindirim sistemi hastalığı konusunda halkımızı aydınlatıyoruz. Şanlıurfa'daki konumuz sindirim sisteminde gaz ve kabızlık gibi herkesi çok ilgilendiren sorunular ve hassas bağırsak hastalıkları gibi konular ele alındı. Bu toplantılarımızın ilki Edirne'de yapıldı, ikincisi ise Şanlıurfa'da gerçekleşiyor. Bundan sonra ayın 18'inde Amasya'da bağırsak hastalıkları, daha sonra Sivas olmak üzere 8 şehirde bu anlatımlar gerçekleşecektir. Yanımızda çok büyük bir kalın bağırsak maketi getirdik. Bu maketin içerisinde de farklı kalın bağırsak hastalıklarını içinde yürüyerek görüp izlemek mümkündür" şeklinde konuştu.



Program dahilinde ayrıca kolon kanseri farkındalığını artırmak amacıyla Sağlık Bakanlığı tarafından Kanser Savaş Dairesi üyeleri de Türk Gastroenteroloji Derneğine eşlik etti. - ŞANLIURFA