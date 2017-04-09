Şanlıurfa'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Siverek ilçesinde silahlı saldırı sonucu 1 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesinde Hikmet B.'ye ait gece kulübüne henüz kimliği tespit edilemeyen kişi veya kişiler tarafından pompalı silahla ateş ateş açıldı.



Saldırıda ayağından yaralanan iş yeri sahibi Hikmet B, ambulansla Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.



İş yerinin camlarının da isabet alarak hasar gördüğü saldırıyla ilgili polis inceleme başlattı.