Şanlıurfa'da silahlı kavga: 2'si polis 6 yaralı



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da daha önce yaşanan bir kavganın ardından birbirleriyle barışmaya giden iki ailenin silahlı kavgasında 2'si polis 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, akşam saatlerinde Kamberiye Mahallesinde yaşandı. Gündüz çocuklar arasında yaşanan bir kavga sonrası barışmaya giden Barbaros ve Rızvanoğlu aileleri arasında bu defa silahlı kavga yaşandı. Çocuklar arasında gündüz yaşanan kavganın ardından barışmak için Rızvanoğlu ailesinin yaşadığı eve giden Barbaros ailesi ile Rızvanoğlu ailesi arasında tartışma yaşandı. Tartışma sonunda taraflar birbirlerine pompalı tüfekle ateş açtı. Yaklaşık 60 metre ilerideki Sarayönü Polis Karakolunda silah seslerini duyarak olay yerine gelen polis ekipleri, kavga eden tarafları ayırmaya çalıştı. Kavgada saçmaların isabet ettiği iki polis ile İsmail R. ve diğer taraftaki gruptan Mehmet B., Murat B. ve Ali yaralandı. Yaralı polisler kendi araçlarıyla hastaneye giderken diğer yaralılar ise ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Balıklıgöl Devlet Hastanesi ve Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan polislerin birinin yanağına, diğerinin ise bacağına saçmaların isabet ettiği ve durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kavganın yaşandığı bölgeye giden takviye polis ekipler, 6 kişiyi gözaltına alırken olay yeri inceleme ekipleri ise kavganın yaşandığı yerde incelemede bulundu.

Öte yandan Barbaros ailesinin Rızvanoğlu ailesinin evine gelmek için bindiği otomobilin ise taş ve sopalarla parçalandığı gözlendi.

Kavgayla ilgili soruşturma devam ediyor.