Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir evde 2 uzun namlulu silah, 1 tabanca ile uzun namlu silaha ait 175 mermi ele geçirildi.



Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kömağıl Mahallesinde bir adrese operasyon düzenledi.



Evde yapılan aramada, 2 uzun namlulu silah, bir tabanca ile uzun namlu silaha ait 175 mermi ele geçirildi.



Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.