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Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir evde 2 uzun namlulu silah, 1 tabanca ile uzun namlu silaha ait 175 mermi ele geçirildi.

Şanlıurfa'da Silah Kaçakçılığı Operasyonu

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde bir evde 2 uzun namlulu silah, 1 tabanca ile uzun namlu silaha ait 175 mermi ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kömağıl Mahallesinde bir adrese operasyon düzenledi.

Evde yapılan aramada, 2 uzun namlulu silah, bir tabanca ile uzun namlu silaha ait 175 mermi ele geçirildi.

Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

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Şanlıurfa, Jandarma, Birecik, Urfa
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