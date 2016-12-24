Şanlıurfa'da Seyir Halindeki Araca Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

Şanlıurfa'nın Karaköprü ilçesinde seyir halindeki araca düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Narlıkuyu Mahallesi'nde Mehmet Ali Doğanlar'ın kullandığı 06 BJ 0079 plakalı otomobile, seyir halindeyken kimliği henüz belirlenemeyen kişi ya da kişilerce ateş edildi.



Saldırı sonucu yaralanan sürücü Doğanlar, ambulansla Mehmet Akif İnan Hastanesine kaldırıldı. Doğanlar'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.



Olay yerinde güvenlik önlemi alan polis ekipleri, zanlı veya zanlıların bulunması için çalışma başlattı.