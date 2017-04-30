Şanlıurfa'da Sebze Yüklü Tır Devrildi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde sebze ve meyve yüklü tırın devrilmesi sonucu tır içindeki malzemeler yola savruldu.



Edinilen bilgiye göre, kaza, Siverek-Diyarbakır Karayolunun 10'uncu kilometresinde yaşandı. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 CCS 65 plakalı sebze ve meyve yüklü tır, bilinmeyen bir nedenle yan yattı. Kazada araç sürücüsü hafif şekilde yaralanırken içerisinde bulunan sebze ve meyveler ise yola savruldu. Kısa süreli trafiğe kapanan yol, meyve ve sebzelerin kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.



Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA