Şanlıurfa'da, Sarıkamış Şehitleri Anıldı

Şanlıurfa'da, Sarıkamış Harekatı'nın 102'nci yıldönümü nedeniyle yürüyüş ve anma töreni düzenledi.



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen yürüyüş Rabia Meydanı'nda başladı. Törene; Vali Vekili Tarık Açıkgöz, 20'nci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral İsmail Hakkı Köseali, Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Ekinci, Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş ve çok sayıda vatandaş katıldı. Güvenlik önlemlerinin alındığı yürüyüşte kalabalık 'Şehitler ölmez, vatan bölünmez', 'Vatan sana canım feda' sloganlarıyla Bediüzzaman Mezarlığı Şehitliği'ne kadar yürüdü. Burada İl Müftüsü İhsan Açık tarafından şehitler için dua edildi.



Vali Vekili Tarık Açıkgöz, şehitlerin anma bilincinin önemine değinerek, şöyle dedi:



"Sarıkamış'da şehit düşen ecdadımızı anlamak çok önemlidir. Bu tarihi bilinci başta gençlerimiz olarak tüm milletimize yaşatmak adına, onların bu bilinci hatıralarında taşımaları önemlidir. Bu bilinç her zaman devam edecektir. Gençlerimizin ve vatandaşlarımızın ay yıldızlı bayrağımız altında üzerilerine düşen görevleri yerine getireceğine inancım tamdır."



Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hakan Keşküş, bir araya gelerek şehitleri andıklarını söyledi.