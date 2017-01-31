Şanlıurfa'da Sahipsiz Eşekleri Donmaktan Belediye Kurtardı

Şanlıurfa'da sahipsiz iki eşeği donmaktan belediye ekipleri kurtardı.



Alınan bilgiye göre, Şanlıurfa-Mardin karayolunun 10. kilometresinde başı boş dolaşan eşekleri fark eden sürücüler, durumu Haliliye Belediyesi'nin beyaz masa birimine bildirdi.



Bölgede çalışma başlatan ekipler, yol kenarından kar yağışından etkilenen iki eşek buldu.



Ekipler, üzerileri kar birikmiş eşekleri araca bindirerek hayvan barınağına götürdü.