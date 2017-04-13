Şanlıurfa'da Sağanak Etkili Oldu

ŞANLIURFA'da, akşam saatlerinde aniden etkili olan yağmur, hazırlıksız yakalananlara ve sürücülere zor anlar yaşattı.



Gün boyu havanın güneşli olduğu kentte, akşam saatleriende havanın kararmasıyla birlikte sağanak etkili oldu. Yollarda birikintiler oluşturan yağmura hazırlıksız yakalananlar, daha fazla ıslanmamak için kapalı yerlere koşturdu. Araçların da trafikte ilerlemekte güçlük çektiği kentte trafik polisleri, sürücüleri yönlendirip uyarılarda bulundu. - Şanlıurfa