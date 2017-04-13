Şanlıurfa'da Sağanak

Şanlıurfa'da kent merkezinde şiddetli sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.



Sabah saatlerinden itibaren aralıklarla yağan yağmur, sağanağa dönüştü. Sağanağa hazırlıksız yakalanan vatandaşlar, dükkanların önlerine ve sundurmaların altına sığınarak yağışın etkisini kaybetmesini bekledi.



Bazı vatandaşlar ellerindeki kitap ve çantalarla yağmurdan korunmaya çalıştı.



Yağış nedeniyle bazı yollarda trafik akışı aksadı. Trafik polisleri, ulaşımın kontrollü devam etmesini sağladı.



Yağış nedeniyle iş yerlerinin önünde su birikintileri oluşan bazı esnaf, bunları temizlemeye çalıştı.



Meteoroloji yetkilileri, yağışların aralıklarla birkaç gün devam edeceğini bildirdi.