Şanlıurfa'da PKK operasyonuna 8 tutuklama



ŞANLIURFA'da, terör örgütü PKK propagandası yaptıkları gerekçesiyle gözaltına alınan 13 kişiden 8'i çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube ekipleri, geçen Salı günü terör örgütü PKK propagandası yapan kişilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenledi. 8 adrese baskın yapan polis, 13 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 13 şüpheli, Terörle Mücadele Şubesi'nde sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.