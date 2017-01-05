Şanlıurfa'da Pkk/kck Operasyonu

Şanlıurfa'da terör örgütü PKK/KCK'ya yönelik operasyonlar sürüyor. Gözaltına alınan 64 zanlı daha adliyeye gönderildi.



Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince kent merkezi ve ilçelerde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 196 kişiden 64'ünün daha emniyetteki işlemleri tamamlandı. Emniyette işlemleri tamamlanan zanlılar, sağlık kontrolünden geçirilerek, güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.



Zanlıların adliyedeki işlemleri sürüyor. - ŞANLIURFA