- Şanlıurfa'da PKK/KCK operasyonu: 13 gözaltı

Gözaltına alınan zanlılardan 8'i tutuklanırken 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı



ŞANLIURFA - Şanlıurfa'da PKK/KCk terör örgütü propagandası yaptıkları belirlenen şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 13 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, PKK propagandası yapan ve KCk terör örgütü yapılanması içerisinde yer aldıkları belirlenen şahıslara yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenledi. Operasyon sonrası emniyette sorguları tamamlanarak adliyeye sevk edilen zanlılardan 8'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken 5 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

(Şİ)