Şanlıurfa'da Park Kavgası: 3 Yaralı

Şanlıurfa'da araç park etme nedeniyle çıkan kavgada 3 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Evren Sanayi 3. Cadde'de oto tamirciliği yapan Ahmet Y. ile Osman Ali Ş. arasında araç park etme nedeniyle tartışma çıktı.



Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda komşuları ayırmak isteyen Erdal Ö. kimin ateşlediği henüz belirlenemeyen silahla ayağından yaralandı.



Kavgada yaralanan Erdal Ö, Ahmet Y. ile Osman Ali Ş, Balıklıgöl Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.