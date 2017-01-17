Şanlıurfa'da Park Halindeki Traktör Yandı

ŞANLIURFA'da, park halindeki traktör henüz bilinmeyen nedenle alev alarak yandı.



Olay, gece geç saatlerde Kısas Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilik yapan Mehmet Cemil Çelik'e ait olan park halindeki 63 B 4241 traktör bilinmeyen sebepten dolayı alev alarak yandı. Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu traktör söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen traktördeki yangının çıkış sebebi araştırılıyor.



- Şanlıurfa