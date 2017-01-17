ŞANLIURFA'da, park halindeki traktör henüz bilinmeyen nedenle alev alarak yandı.
Olay, gece geç saatlerde Kısas Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, çiftçilik yapan Mehmet Cemil Çelik'e ait olan park halindeki 63 B 4241 traktör bilinmeyen sebepten dolayı alev alarak yandı. Yangını görenlerin ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu traktör söndürüldü. Kullanılamaz hale gelen traktördeki yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
- Şanlıurfa
Şanlıurfa'da Park Halindeki Traktör Yandı
ŞANLIURFA'da, park halindeki traktör henüz bilinmeyen nedenle alev alarak yandı.
ŞANLIURFA'da, park halindeki traktör henüz bilinmeyen nedenle alev alarak yandı.
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