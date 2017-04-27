Şanlıurfa'da Park Halindeki Dört Araç Kundaklandı

ŞANLIURFA'da, park halindeki dört araç kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine benzin dökülerek ateşe verildi.



Olay, gece saatlerinde Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı sokakta yan yana park halinde bulunan bir hafif ticari araç ile üç otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine benzin dökülerek ateşe verildi. Yanan araçlar, görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatılırken, kimseyle husumetleri bulunmadığını söyleyen araç sahipleri ise uzun süredir sokaklarındaki aydınlatma direklerinin lambalarının yanmamasına tepki gösterdi.



Polis, araçları kundaklayan kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı. - Şanlıurfa