Şanlıurfa'da Park Halindeki 5 Araç Kundaklandı

– ŞANLIURFA'da, park halindeki 5 otomobil kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce üzerine benzin dökülerek ateşe verildi.



Olay, gece saatlerinde Esentepe Mahallesi'nde meydana geldi. Aynı sokakta yan yana park halinde bulunan 4 otomobil ile bir hafif ticari araç, kimliği belirsiz kişiya da kişilerce üzerine benzin dökülerek ateşe verildi. Araçlar, görenlerin ihbarıyla gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Hasar gören araçların sahiplerinin 4'ünün öğretmen birinin ise cami imamı olduğu belirtildi. Olayın ardından soruşturma başlatan polisin bilgisine başvurduğu araç sahipleri kimseyle husumetleri olmadığını söyledi.



Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.



- Şanlıurfa