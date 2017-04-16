Şanlıurfa'da Oy Verme İşlemleri Sona Erdi

Halk oylaması için yurt genelinde başlayan oy verme işlemleri Şanlıurfa'da sona erdi. Oy sayım işlemleri başladı.



Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi için yurt genelinde yapılan halk oylaması, Şanlıurfa'da saat 16.00 itibari ile sona erdi. Yüksek Seçim Kurulu üyeleri tarafından 16.00 itibari ile oy verme işlemlerine kapatılan sandıklarda bulunan görevliler oy sayımını gerçekleştiriyor.



Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde bulunan Profilo İlköğretim Okulunda sona eren oy verme işleminde sayımlar görevli polis ve sandık görevlilerin gözetiminde yapılıyor. - ŞANLIURFA