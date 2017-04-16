Şanlıurfa'da oy verme işlemleri başladı 2



ŞANLIURFA'da, Anayasa Değişikliği halk oylamasına ilişkin oy kullanma işlemleri başladı.



Kentte saatlerin 07.00'yi göstermesiyle okullarda kurulan seçim sandıklarında seçmenler oy vermeye başladı. Sabahın erken saatinden itibaren sandık başına gidenler, Anayasa değişikliğiyle ilgili tercihlerini yaptı. Günün ilerleyen saatlerinde yoğunluk yaşanacağı düşüncesiyle erkenden oy kullandıklarını ifade eden seçmenler, çıkacak sonucun ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.