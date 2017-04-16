Şanlıurfa'da Oy Torbaları Seçim Kurulu'na Getiriliyor

ŞANLIURFA'da Anayasa Değişikliğine ilişkin saat 07.00'de başlayan referandum oy verme işlemi, saat 16.00 itibarıyla sona erdi. Oy torbaları güvenlik önlemi altında Seçim Kurulu'na getirilmeye başlandı.



3 bin 349 sandıkta oy verme işleminin saat 16.00 itibarıyla sona ermesinin ardından okullarda açılan sandıklar, sayımın ardından görevliler, tarafından tutanak altına alınarak torbalara konulup mühürlendi. Sandık görevlileri güvenlik güçleri gözetiminde mühürlü torbaları ve tutanağı GAP Arena Spor Salonundaki merkez Seçim Kurulu'na imza karşılığında teslim etmeye başladı.



- Şanlıurfa