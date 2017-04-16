Şanlıurfa'da Oy Kullanma İşlemleri Sürüyor

Şanlıurfa’da saat 07.00’de başlayan oy kullanma işlemleri sürüyor.

Şanlıurfa'da Oy Kullanma İşlemleri Sürüyor

Şanlıurfa'da saat 07.00'de başlayan oy kullanma işlemleri sürüyor.

Şanlıurfa'da 3'ü merkez olmak üzere toplam 13 ilçe ile kırsal mahallelerde 1 milyon 26 bin 443 seçmen sabah saat 07.00 itibariyle oy kullanmaya başladı. 3 bin 349 sandıkta oy kullanacak olan seçmenler, sabah saatlerinden itibaren oy kullanacakları okullara gelmeye başladı.

Yaklaşık 5 bin polis ve asker görev yapıyor

Oy kullanma işleminde güvenliği sağlamak için 3 bin 800'ü polis olmak üzere yaklaşık 5 bin asker, güvenlik korucusu ve polis görev yapıyor. - ŞANLIURFA

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