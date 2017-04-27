Şanlıurfa'da Otomobili Kundaklanan Kadın İdamın Gelmesini İstedi

Şanlıurfa'da 4 otomobilin kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklanması sonrası araç sahiplerinden Tuba Tunçer, yaşanan olayda PKK ve DEAŞ unsurlarının parmağının olduğunu savunarak idamın gelmesini istedi.



Olay, gece saat 03.30 sıralarında Veysel Karani Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, 477. Sokak'ta sürücüleri tarafından art arda park edilen otomobiller, sabaha karşı kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından kundaklandı. Yanan araçları fark eden vatandaşlar, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin olay yerine gelmesiyle söndürülen araçlarda maddi hasar meydana geldi.



Sabah saatlerinde olay yerinde polis ekipleri yaptığı incelemeler sonrası kundaklamayı gerçekleştiren kişi veya kişilerin bulunması için çalışma başlattı.



"PKK'nın son bir ayda yediği darbeler araçlarımızı bu hale getirdi"



Kundaklanan araçların sahiplerinden Tuba Tunçer, PKK'nın son bir ayda yediği darbelerle araçlarının bu hale geldiğini savunarak şunları kaydetti:



"Bir kere şok içerisindeyiz. Şanlıurfa terör bölgesi değildir. Ama Şanlıurfa'da ev çıkması mı diyelim, PKK'nın son bir ayda yediği darbeler mi diyelim, araçlarımızı bu hale getirdi. Vatan millet sağ olsun. İdam gelsin bunu istiyoruz. Şanlıurfa'dan sesleniyoruz. Bunu istiyoruz o idam gelecek. Mahalle olarak bu olayı daha sindiremedik. Çok üzgünüz ve şoktayız. Vatan sağ olsun, yapacak bir şey yok."



Cumhurbaşkanına seslenerek idamın getirilmesini istedi



Cumhurbaşkanına seslenen Tuba Tunçer, sonuna kadar Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın arkasında olduklarını belirterek, her türlü karara evet diyeceklerini söyledi. Aracı kundaklanan Tuncer, "İdama da evet diyoruz, yeni hükümet sistemine de evet diyoruz. Yeter ki bu PKK ve DEAŞ'ın kökü kazınsın. Yeter ki kazınsın" şeklinde konuştu. - ŞANLIURFA