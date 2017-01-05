Şanlıurfa'da Otomobil Şarampole Devrildi: 6 Yaralı

Şanlıurfa'da bir otomobilin şarampole devrilmesi sonucu, 6 kişi yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Ömer Varol idaresindeki 33 BF 3379 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Akçakale karayolunun 41. kilometresinde kontrolden çıkarak şarampole devrildi.



Kazada, sürücü Varol, yanında bulunan Adile (17), Meryem (16) ve Zehra Oruç (19) ile Abdulbaki Taş (19) ve Halime İşlek (38) yaralandı.



Yaralılar, 112 acil sağlık ekipleri tarafından Akçakale Devlet Hastanesine kaldırıldı.