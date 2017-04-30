Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi: 1 Yaralı

Şanlıurfa'da devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.



Alınan bilgiye göre, Servet Cankurtaran idaresindeki 66 AY 277 plakalı otomobil, Şanlıurfa-Gaziantep Otoyolu Şanlıurfa gişeleri yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.



Yaralanan sürücü Cankurtaran, 112 Acil Servis ekiplerince Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.



Cankurtaran'ın Türk Silahlı Kuvvetlerinde uzman çavuş olarak görev yaptığı öğrenildi.