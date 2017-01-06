Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü.
Alınan bilgiye göre, Hüsnü Özkay idaresindeki 21 EH 125 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa karayolunun 27. kilometresinde kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrildi.
Kazada, ağır yaralanan sürücü Özkay, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Özkay, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü.
Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü.
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