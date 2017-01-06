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Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü

Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü.

Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü.

Alınan bilgiye göre, Hüsnü Özkay idaresindeki 21 EH 125 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa karayolunun 27. kilometresinde kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrildi.

Kazada, ağır yaralanan sürücü Özkay, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Özkay, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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