Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde devrilen otomobilin sürücüsü öldü.



Alınan bilgiye göre, Hüsnü Özkay idaresindeki 21 EH 125 plakalı otomobil, Siverek-Şanlıurfa karayolunun 27. kilometresinde kontrolden çıkarak refüje çarptıktan sonra devrildi.



Kazada, ağır yaralanan sürücü Özkay, 112 Acil Sağlık ekibi tarafından Siverek Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Özkay, burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.