Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Şanlıurfa'da Otomobil Devrildi: 1 Ölü, 1 Yaralı

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Seyithan Çalışkan'ın (25) kullandığı 63 ZS 976 plakalı otomobil, Siverek-Karacadağ karayolu Büyükçavuşlu Mahallesi yakınlarında devrildi.

Kazada, sürücü Çalışkan olay yerinde hayatını kaybetti, otomobildeki Ahmet Kesenek yaralandı.

Ağır yaralanan Kesenek, özel bir araçla Siverek Devlet Hastanesine götürüldü.

<< Önceki Haber | Sonraki Haber >>

Büyükçavuşlu, Şanlıurfa, Karacadağ, Siverek, Hastane, Kaza, Urfa
sponsored ads