Şanlıurfa'da, Okullardan Hırsızlık Yapan Şüpheliler Yakalandı

Şanlıurfa'da, 5 ayrı okuldan hırsızlık yaptıkları iddia edilen 18 yaşından küçük 9 şüpheli yakalandı.



Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri, kent merkezindeki 5 ayrı okulun kapısını kırılarak, kar maskeli olarak hırsızlık yaptıkları belirlenen şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Akşam saatlerinde okulların kapısını kırıp müdür odaları, müdür yardımcısı odaları ve kantinlerden hırsızlık yaptıkları tespit edilen yaşları 14-16 arasında değişen 9 çocuk polis ekiplerince yakalandı. Hırsızlık şüphelisi 9 çocuk ifadeleri alınmak üzere Çocuk Şubesi'ne götürüldü.