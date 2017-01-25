Şanlıurfa'da Okullardan Hırsızlık - 9 Kişi Gözaltına Alındı

Şanlıurfa'da 5 okuldan hırsızlık yaptıkları belirlenen 9 şüpheli gözaltına alındı.



Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro ekipleri, kentteki 5 okulda çeşitli tarihlerde meydana gelen hırsızlık olaylarının ardından çalışma başlattı.



Okullardaki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarının yaşları 14-16 arasında değişen 9 şüpheli tarafından yapıldığını tespit etti.



Ekipler, kimliklerini belirledikleri şüphelileri başka bir okulda hırsızlık yapmaya çalışırken suçüstü yakaladı.



Sağlık kontrolünden geçirilen zanlılar, işlemleri için emniyete götürüldü.



Bu arada, zanlıların okul koridorlarında dolaşma ve kapıları zorlama anları güvenlik kameralarına yansıdı.



Kayıtlarda aralarında yüzlerini maskelerle kapatanların da bulunduğu zanlıların okulun koridorunda hızlı şekilde ilerledikleri görülüyor.



Daha sonra kantinin bulunduğu bölgeye gelen zanlıların, buradaki bir kapıyı zorladıkları, açamayınca bölgeden ayrıldıkları görüntüye yansıyor.