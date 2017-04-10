Şanlıurfa'da, Okullara Kurtuluş Günü Tatili

ŞANLIURFA Valiliği, yarın düzenlenecek olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'inci yıldönümü kutlamaları nedeniyle kentteki okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.



Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelindeki tüm okulların yarın 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:



"Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yılı dolayısıyla İlimiz genelinde ilk ve orta dereceli tüm okullar Valiliğimiz kararıyla 11 Nisan 2017 tarihinde bir gün süreyle tatil edilmiştir." - Şanlıurfa