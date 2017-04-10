Şanlıurfa'da, Okullara Kurtuluş Günü Tatili

ŞANLIURFA Valiliği, yarın düzenlenecek olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'inci yıldönümü kutlamaları nedeniyle kentteki okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Şanlıurfa'da, Okullara Kurtuluş Günü Tatili

ŞANLIURFA Valiliği, yarın düzenlenecek olan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılacağı kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 97'inci yıldönümü kutlamaları nedeniyle kentteki okullarda eğitime 1 gün ara verildiğini duyurdu.

Şanlıurfa Valiliği'nden yapılan açıklamada, kent genelindeki tüm okulların yarın 1 gün süreyle tatil edildiği belirtildi. Açıklamada, şöyle denildi:

"Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yılı dolayısıyla İlimiz genelinde ilk ve orta dereceli tüm okullar Valiliğimiz kararıyla 11 Nisan 2017 tarihinde bir gün süreyle tatil edilmiştir." - Şanlıurfa

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