Şanlıurfa'da Okulda Korkutan Yangın

Şanlıurfa'da, Eyyübiye İlk ve Ortaokulu'nun çatısında çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü. Gözyaşları içerisinde okuldan tahliye edilen öğrencilerden 7'si dumandan etkilendi.



Yangın, öğleden sonra Şıh Maksut Mahallesi'nde bulunan Eyyübiye İlk ve Ortaokulu'nun çatısında meydana geldi. İddiaya göre, henüz belirlenmeyen nedenle okulun çatısında yangın çıktı. Öğretmenler, öğrencileri okuldan tahliye ederken, yangına da ihbar üzerine gelen itfaiye ekipleri müdahale etti. Tahliye sırasında dumandan etkilenen 7 öğrenciye hazır bekletilen ambulansta oksijen takviyesi yapıldı. Bu sırada yangını haber alan çok sayıda veli de okula gelerek, çocuklarını aradı. İtfaiyenin çalışmasıyla söndürülen ve okulun çatısında hasara yol açan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.