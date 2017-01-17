Şanlıurfa'da Okul Yangını

Şanlıurfa'da bir okulda öğrencilerin derste olduğu sırada yangın çıktı. Çatıya sıçrayan yangın nedeniyle içeride bulunan öğrenciler büyük panik yaşadı.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Eyyübiye Mahallesi'nde bulunan Eyyübiye İlkokulu'nda yangın çıktı. Üst kata çıkarak çatıya sıçrayan yangın kısa sürede büyüyünce içeride ders yapan öğrenciler büyük panik yaşadı. Okul görevlileri tarafından boşaltılan okuldaki 5 öğrenci dumandan etkilendi. Olay yerine çağrılan ambulanslarda tedavi edilen öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, itfaiye ekipleri de yangına müdahale ederek söndürmeye çalıştı. Yaklaşık yarım saat süren yangında okulun üst katındaki bazı kısımlar ile çatı yandı. Yangın esnasında içeride olup daha sonra dışarı çıkan öğrenciler ise okullarının yanmasını izledi. Olay yerine koşan veliler de çocuklarından haber almak için yoğun çaba harcadı. Yangında herhangi bir can kaybının yaşanmadığını öğrenen veliler rahat bir nefes alırken, yangının bacadan çıktığı tahmin ediliyor.



Yangının kesin nedeninin belirlenmesi için soruşturma başlatıldı. - ŞANLIURFA