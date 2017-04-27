Şanlıurfa'da öğrencilerden geri dönüşüm defilesi



ŞANLIURFA'da anaokulu öğrencileri, geri dönüşüm malzemeleriyle tasarlayıp hazırladıkları kostümleri, düzenledikleri defileyle sergiledi.



Ulubatlı Mahallesi'nde bulunan Şehit Halil İbrahim Yıldırım Anaokulu öğrencileri, kullanılmayan ve atıl durumundaki geri dönüşüm malzemelerini kullanarak, çeşitli model ve renklerden aileleriyle birlikte kostümler hazırladı. Anaokulunda eğitim gören 20 minik öğrenci, çöp poşetleri, plastik tabak ve bardak, karton kutularından, alüminyum folyolar kullanarak gelinlik, çizgi film kahramanları, cübbe, astronot, robot, ve abiye gibi çok çeşitli kostümler hazırladı. Öğrenciler, okul bahçesinde düzenlenen defilede giydikleri kostümleri sergiledi. Defileyi izleyen veliler, öğrencilerin gayretlerini ve kostümlerini sergilemesini ilgiyle izleyip uzun süre alkışladı.



Okul Müdürü İncihan Eleştir, çocuklarda geri dönüşüm ve çevre bilinci oluşturmak amacıyla böyle bir etkinlik düzenlediklerini ifade etti. 4-A sınıf öğretmeni Nihal Bakan ise, "Çocuklarımız aileleriyle birlikte tasarladıkları birbirinden güzel ve özel kostümler tasarladılar. Emeği geçen tüm öğrencilerime ve ailelerine teşekkür ediyorum" dedi. Çöp poşeti, yumurta kartonu, tabak ve karton kutulardan yapılan kostümlerin sergilenmesinin ardından Ak Parti Milletvekili Mehmet Ali Cevheri'nin eşi Filiz Cevheri okul yönetimince hazırlanan ödülleri ailelere takdim etti.