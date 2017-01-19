Şanlıurfa'da Mühimmat Ele Geçirildi

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, Suriye'den ülkeye sokulduğu belirlenen çok sayıda uzun namlulu silah ve mühimmat ele geçirdi.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde sınırın sıfır noktasında bulunan Kepez kırsal mahallesinde yol kontrolü yapan jandarma ekipleri, durdurdukları Abdullah U. yönetimindeki 63 VB 658 plakalı otomobilde arama yaptı. Aramada, Suriye'den ülkeye yasa dışı yollarla sokulduğu belirlenen 10 adet uzun namlulu silah, 1 tabanca, 17 şarjör ve bu silahlara ait yaklaşık 600 mermi ele geçirildi.



Olayda araç sürücüsü Abdullah U. ile yanındaki arkadaşları İ.U. ve A.U. gözaltına alındı.



Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - ŞANLIURFA