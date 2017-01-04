Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir menfezde 3 piknik tüpüne yerleştirilmiş patlayıcı bulundu.
Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu, Akçakale-Ceylanpınar karayolu Gülveren Mahallesi'ndeki bir menfeze patlayıcı yerleştirildiği bilgisine ulaştı.
Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemede menfezde 3 piknik tüpüne yerleştirilmiş C4 tipi patlayıcı buldu.
Karayolunu ulaşıma kapatan ekipler, patlayıcıyı etkisiz hale getirdi. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından karayolu ulaşıma açıldı.
Şanlıurfa'da Menfeze Yerleştirilmiş Patlayıcı Bulundu
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir menfezde 3 piknik tüpüne yerleştirilmiş patlayıcı bulundu.
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir menfezde 3 piknik tüpüne yerleştirilmiş patlayıcı bulundu.
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