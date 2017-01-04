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Şanlıurfa'da Menfeze Yerleştirilmiş Patlayıcı Bulundu

Şanlıurfa'da Menfeze Yerleştirilmiş Patlayıcı Bulundu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir menfezde 3 piknik tüpüne yerleştirilmiş patlayıcı bulundu.

Şanlıurfa'da Menfeze Yerleştirilmiş Patlayıcı Bulundu

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bir menfezde 3 piknik tüpüne yerleştirilmiş patlayıcı bulundu.

Alınan bilgiye göre, İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, istihbarat çalışması sonucu, Akçakale-Ceylanpınar karayolu Gülveren Mahallesi'ndeki bir menfeze patlayıcı yerleştirildiği bilgisine ulaştı.

Bölgeye gelen ekipler, yaptıkları incelemede menfezde 3 piknik tüpüne yerleştirilmiş C4 tipi patlayıcı buldu.

Karayolunu ulaşıma kapatan ekipler, patlayıcıyı etkisiz hale getirdi. Olay yerinde yapılan çalışmaların ardından karayolu ulaşıma açıldı.


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