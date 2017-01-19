Şanlıurfa'da Mazot İçen Suriyeli Bebek Zehirlendi

Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesinde, mazot içen Suriyeli bebek zehirlendi.



Şıh Maksut Mahallesi'ndeki evlerinde bir yaşındaki Suriyeli Semanur Ravza, aile bireylerinin odada bulunmadığı sırada, sobanın yanında duran şişedeki mazottan içti.



Fenalık geçiren Ravza, durumu fark eden ailesi tarafından Balıklıgöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.



Zehirlendiği belirlenen Suriyeli bebeğin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor.