Şanlıurfa'da Mahkumlar Fidan Dikti

Siverek ilçesinde Denetimli Serbestlik Yasasından faydalanan mahkumlar fidan dikti.



Siverek Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlikte, mahkumlar, Şanlıurfa Karayolu üzerinde bulunan SODES Parkı'na 180 çam fidanı dikti.



Siverek Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Yeşil, yaptığı konuşmada, amaçlarının ilçeyi ağaçlandırmak ve yeşillendirmek olduğunu söyledi.



Mahkumların da böyle bir çalışma içerisinde olmasının önemli olduğunu kaydeden Yeşil, fidan diken herkese teşekkür etti.



Belediye Başkan Yardımcısı Doğan Kanlıpıçak da etkinliği ikinci kez düzenlediklerini ifade ederek, fidanları toprakla buluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.



Etkinliğe Kaymakam Metin Demirel ve Belediye Başkanı Resul Yılmaz da katıldı.