Şanlıurfa'da, 'Kurtuluş' yürüyüşü



ŞANLIURFA'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yıldönümü etkinlikleri kapsamında mehteran eşliğinde kortej yürüyüşü düzenlendi.



Kentin düşman işgalinden kurtuluşunun yıldönümü etkinlikleri kapsamında Abide Kavşağında toplanan protokol üyeleri ile 7 bölgeden gelen halk oyunları ekipleri, vatandaşlarla birlikte dev Türk bayrağı eşliğinde sloganlar ve tekbirler getirip, mehteran takımıyla birlikte Topçu Meydanı'na yürüdü.



Kurtuluş günü olan 11 Nisan'ın Şanlıurfa için zafer ve gurur günü olduğunu belirten Şanlıurfa Valisi İzzettin Küçük, "Şanlıurfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 97'nci yılını kutlamanın onur ve gurunu yaşıyoruz. Şanlıurfalılar vatan için canlarını feda etmişler. Burada canlı ve kanları pahasına mücadele veren tüm şehitlerimizi ve rahmetli olan tüm gazilerimizi yad ediyorum. Bugünde bu kutsal toprakları farklı bir noktaya taşımaya planlayanlara da Şanlıurfalılar yine aynı şekilde müsaade etmemiştir" dedi.



Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi ise, 11 Nisan'ın Şanlıurfa'da yaşayan Türk, Kürt ve Arap topluluklarının birlik içerisinde bu kutsal toprakları kanlarıyla elde ettikleri ifade etti.



Konuşmalarının ardından 7 farklı bölgenin folklor ekipleri halk gösterisi yaptı.