Şanlıurfa'da Koyun Hırsızlığı

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde bir ahıra giren hırsızlar 6 koyun çaldı.



Edinilen bilgiye göre, Şanlıurfa'nın Suruç ilçesine bağlı Bozyokuş kırsal mahallesinde bir evin ahırına gece saatlerinde giren kimliği belirsiz kişi ya da kişiler, içerideki koyunları çaldı. Sabah ahıra gittiklerinde 6 koyunun eksik olduğunu fark eden Fethi B., durumu jandarmaya haber verdi. Olay yerine giden jandarma ekipleri, hırsız ya da hırsızları yakalamak için çalışma başlattı. - ŞANLIURFA