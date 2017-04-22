Şanlıurfa'da Köpek İçin Silahlı Kavga: 2 Ölü, 5 Yaralı (2)

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI



Şanlıurfa'da sahiplenilmek istenen Kangal cinsi köpek nedeniyle çıkan kavgada toplam 5 kişinin yaralandı. Kavgada ateşlenen tüfekten çıkan saçmalara hedef olan 5 kişi kendi imkanlarıyla ve ambulanslarla kentteki hastanelere götürülüp tedaviye alındı. Olay yerinde inceleme yapan polis, kavgaya karıştığı saptanan 4 kişiyi gözaltına aldı. İki grubun kavga ettiği Kangal cinsi köpek ise şans eseri yaralanmadı.



